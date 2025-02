Kamer wil hardere aanpak van China

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is eensgezind in haar pleidooi voor een hardere aanpak van China. Partijen vinden dat het kabinet onvoldoende optreedt tegen Chinese misstanden zoals spionage, schending van mensenrechten en bedreiging van Taiwan, bleek tijdens een debat woensdag met minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) over China.

Beijing moet harder worden gestraft voor het ondermijnen van de sancties tegen Rusland, vindt de Kamer. Ook de VVD'er Eric van der Burg is van oordeel dat het kabinet daar meer kan doen. Het kabinet moet "voorop lopen en de grenzen opzoeken", zei hij. Daarvoor is hij ook bereid economische pijn te lijden.

De Kamer is het afgelopen decennium steeds kritischer op China geworden. Tegelijk is er veel meer oog voor de belangen van Taiwan gekomen. Daar heeft Nederland grote economische belangen. Een Chinese zeeblokkade van Taiwan zal voor Nederland dan ook enorme gevolgen hebben, aldus Isa Kahraman (NSC). Daar moet volgens hem veel meer aandacht voor zijn.

Nederland moet volgens de Kamer verder harder optreden tegen Chinese mensenrechtenschendingen tegen onder anderen de Oeigoeren, een moslimminderheid. Verder moeten Nederland en de EU veel minder afhankelijk worden van China. Maar op al die terreinen zien partijen (de PVV was afwezig) te weinig actie van het kabinet. De houding van het kabinet is "te passief", oordeelde Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA).