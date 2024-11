Van Weel: nog geen Israëlisch signaal gevonden over Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel heeft nog steeds geen bewijs gevonden dat de Israëlische regering een signaal heeft gestuurd over dreigend geweld tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam vorige week. Dat ondanks een "uitgebreide zoektocht" bij de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat is opvallend, gezien de minister van Buitenlandse Zaken van Israël in een gesprek met Van Weel stelde dat de inlichtingendienst Mossad een dergelijk signaal heeft verstuurd.

De politie heeft voor en tijdens de wedstrijd volgens Van Weel wel "operationeel contact" gehad met begeleiders van de supporters. "En daar was ook een link met de ambassademedewerker die verantwoordelijk was voor Europol." Ook hebben de Israëlische autoriteiten een waarschuwing gegeven over een demonstratie voor de wedstrijd. De veelbesproken onrust vond pas na de wedstrijd plaats.

Voor een antwoord op de vraag of een dergelijk signaal wel bekend was bij de inlichtingendienst AIVD verwijst Van Weel naar verantwoordelijk minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken).

Van Weel zei maandag ook al dat hij geen signalen had ontvangen van de Israëlische autoriteiten.