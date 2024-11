CNN en CBS: Republikeinen behouden meerderheid in het Huis

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinen behouden hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, verwachten nieuwszenders CNN en CBS. Dat betekent dat de partij van aankomend president Donald Trump straks beide huizen van het Congres controleert.

De Republikeinen hadden al een meerderheid in het Huis. Het was na de verkiezingen van begin november niet direct duidelijk of ze die konden behouden.

Inmiddels lijkt duidelijk te zijn dat de Republikeinen uitkomen op de benodigde 218 zetels voor een meerderheid. De Democraten kunnen rekenen op zeker 211 zetels, verwacht CBS.