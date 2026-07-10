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Van Weel: onrust viel gelukkig mee na verloren wedstrijd Marokko

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 10:36
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DEN HAAG (ANP) - "Gelukkig is het gister niet al te erg uit de hand gelopen", zo reageerde justitieminister David van Weel vrijdagochtend op de onrust in een aantal steden na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch stemt het hem niet tevreden. "Nee, elk geweld is te veel." Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet.
Die inzet van de ME was in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. In de Haagse Schilderswijk werd de politie met glazen flesjes bekogeld en werd "Alle joden zijn homo's" gescandeerd. In Den Haag kwam het tot elf aanhoudingen, in Amsterdam tot acht. In Utrecht bleef het volgens de politie "relatief rustig". Mensen bleven rustig op wat kleine incidenten na en de ME trad niet op.
Door de onrust na wedstrijden zijn veel mensen "blij dat ze eruit liggen", is de "trieste constatering" van Van Weel. "Feestvieren daarna: hartstikke goed. Teleurgesteld zijn als je verliest: ook hartstikke goed. Rellen: nooit goed."
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