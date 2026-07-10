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WOII-bom gevonden in Keulen, ook kinderziekenhuis geëvacueerd

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 10:24
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KEULEN (ANP) - In het noorden van Keulen is vrijdag een relatief grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van circa 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, wordt ontruimd. De evacuatie treft 4300 personen.
Hoewel dergelijke vondsten niet heel uitzonderlijk zijn, zeker in zwaar gebombardeerde steden, moet de bom wel uit voorzorg vrijdag nog worden ontmanteld. Volgens het stadsbestuur is een gevarenzone van 500 meter vastgesteld, waarbinnen mensen uit voorzorg worden geëvacueerd.
Onder de te evacueren panden is ook het kinderziekenhuis. Omliggende wegen zullen worden afgesloten. Hoe laat de bom zal worden ontmanteld, is nog niet bekend.
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