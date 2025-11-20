Vrachtwagenfabrikant MAN schrapt 2300 banen in Duitsland

MÜNCHEN (ANP) - Vrachtwagen- en busfabrikant MAN wil in Duitsland ongeveer 2300 banen schrappen, meldt een woordvoerder aan persbureau dpa. De onderneming, die ook aan Nederlandse bedrijven levert, zegt te kampen met een aanhoudend zwakke markt voor trucks en de ingreep moet voor lagere kosten zorgen. Het geld dat MAN daarmee vrijspeelt, zou bedoeld zijn voor investeringen in nieuwe voertuigen zoals elektrische trucks.

Het Duitse dochterbedrijf van Traton wil de banenreductie over een periode van tien jaar doorvoeren. Gedwongen ontslagen sluit het truckbedrijf uit.

Naast een zwakke markt heeft MAN ook last van gestegen stroomprijzen en loonkosten. Daarnaast wordt de concurrentie van Aziatische fabrikanten heviger. Na de reorganisatie zal MAN rond de 13.000 medewerkers tellen.