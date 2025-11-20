ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrachtwagenfabrikant MAN schrapt 2300 banen in Duitsland

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 10:54
anp201125123 1
MÜNCHEN (ANP) - Vrachtwagen- en busfabrikant MAN wil in Duitsland ongeveer 2300 banen schrappen, meldt een woordvoerder aan persbureau dpa. De onderneming, die ook aan Nederlandse bedrijven levert, zegt te kampen met een aanhoudend zwakke markt voor trucks en de ingreep moet voor lagere kosten zorgen. Het geld dat MAN daarmee vrijspeelt, zou bedoeld zijn voor investeringen in nieuwe voertuigen zoals elektrische trucks.
Het Duitse dochterbedrijf van Traton wil de banenreductie over een periode van tien jaar doorvoeren. Gedwongen ontslagen sluit het truckbedrijf uit.
Naast een zwakke markt heeft MAN ook last van gestegen stroomprijzen en loonkosten. Daarnaast wordt de concurrentie van Aziatische fabrikanten heviger. Na de reorganisatie zal MAN rond de 13.000 medewerkers tellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading