Van Weel voorstander van betreden van schepen schaduwvloot

LUXEMBURG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) is "volledig voor" strengere maatregelen tegen de Russische schaduwvloot, zoals het betreden van schepen voor controle. "Wij steunen alle plannen die de EU daarvoor op tafel legt", zei hij voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "We kijken heel nauwkeurig of dat voor ons ook soelaas zou bieden."

Ruim vierhonderd schepen van de Russische schaduwvloot staan nu op de EU-sanctielijst. Het gaat om tankers die onder een niet-Russische vlag Russische olie vervoeren en daarmee de sancties omzeilen. Volgens Van Weel heeft Nederland meer dan een derde daarvan aangedragen om op de sanctielijst te zetten.

Hij vindt het een interessante optie om al bij schepen aan boord te gaan als wordt vermoed dat het schip deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Die afspraken moeten worden gemaakt met vlaggenstaten: het land waar het schip officieel geregistreerd staat en onder wiens vlag het vaart.