Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Finasteride is een veelgebruikt middel tegen kaalheid, alleen niet iedereen reageert er even goed op. In het AD vertelt de 39-jarige Joep dat hij zich heel slecht voelt sinds hij het middel heeft gebruikt.

De kans op bijwerkingen zou minder dan 1 procent zijn volgens de bijsluiter dus durfde Joep het wel aan, maar ongeveer vijf weken nadat hij met de behandeling was gestart voelde hij zich heel slecht: hij was nerveus, had geen emoties meer. Joep stopte meteen met finasteride, maar de klachten gingen niet over. Sterker nog: het werd alleen maar erger. Nu voelt hij vaak paniek en slaapt nauwelijks. 's Nachts wil hij dood. "Ik heb mijn vrouw wakker gemaakt, omdat ik me zó slecht voelde. En ik heb zelfs 113 gebeld: help me alsjeblieft.”

Ondertussen blijven de klachten aanhouden, van paniekaanvallen en suïcidale gedachten tot duizeligheid en last van zijn darmen. In januari zit Joep zelfs vijf dagen in een psychiatrische kliniek, maar het helpt niet. "Niemand begreep mij. Voor mij was er geen andere verklaring dan dat haargroeimiddel.”

Te weinig testosteron

Uit bloedonderzoek blijkt dat inderdaad zijn testosteron- en dihydrotestosterongehalte veel te laag zijn. Dat kan komen door finasteride dat ervoor zorgt dat testosteron niet in dihydrotestosteron wordt omgezet. "Ik had ook erectieproblemen, geen libido, geen orgasmes.” Iets wat vaker voorkomt, het wordt ook wel het post-finasteridesyndroom genoemd.

Door een behandeling voor meer testosteron voelt hij zich iets beter, maar het gaat nog altijd slecht. "Ik kan hier niet blijven als mijn leven zo blijft. Dat is super verdrietig. Ik weet hoe mooi het leven kan zijn, wat genieten is. Het is extra lastig dat niemand begrijpt wat je hebt en je kan helpen. Gelukkig heb ik veel steun aan familie, vrienden en collega’s.”