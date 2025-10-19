Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

Volgens de Financial Times i s de ontmoeting tussen Trump en Zelensky vrijdag volkomen ontspoort.

Trump drong er bij Zelenskyy op aan om Poetins voorwaarden te accepteren, of anders ‘vernietigd’ te worden door Rusland.'

Volgens betrokkenen ontaardde de ontmoeting tussen de Amerikaanse en Oekraïense presidenten meerdere keren in een “scheldpartij”, waarbij Trump voortdurend vloekte. De Amerikaanse president schoof kaarten van het front in Oekraïne terzijde, drong erop aan dat Zelenskyy de volledige Donbas aan Poetin zou afstaan en herhaalde herhaaldelijk praatpunten die de Russische leider een dag eerder in hun telefoontje had geuit.

Hoewel Oekraïne erin slaagde Trump opnieuw te laten instemmen met een bevriezing van de huidige frontlinies, leek de bitsige bijeenkomst de grillige aard van Trumps positie over de oorlog te weerspiegelen en zijn bereidheid om Poetins eisen te onderschrijven.

De ontmoeting vond plaats te midden van een nieuwe poging van de Amerikaanse president om een einde te maken aan de oorlog van Rusland, na het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.

De gespannen ontmoeting deed denken aan een even conflictueuze sessie in februari in het Witte Huis, waarin Trump en vicepresident JD Vance Zelenskyy verweten onvoldoende dankbaarheid richting de VS te tonen.

Tijdens de bijeenkomst op vrijdag leek Trump veel van Poetins praatpunten woordelijk te hebben overgenomen, zelfs wanneer die zijn eigen recente uitspraken over Russische zwaktes tegenspraken, aldus door Europa geïnformeerde functionarissen.

Volgens een Europese functionaris met kennis van de ontmoeting zei Trump tegen Zelenskyy dat de Oekraïense leider een deal moest sluiten of vernietiging zou riskeren. De functionaris zei dat Trump waarschuwde: “Als [Poetin] het wil, zal hij je vernietigen.”