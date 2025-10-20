Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

DEN HAAG (ANP) - Als het zo doorgaat, wordt de WIA het nieuwe toeslagenschandaal. Dat zei NSC-lijsttrekker Eddy van Hijum in het NOS Radio 1 Journaal. "Hier is bij de andere politieke partijen geen interesse voor."

Het UWV maakte veel fouten bij het vaststellen van WIA-uitkeringen. Mogelijk hebben tienduizenden mensen niet het juiste bedrag ontvangen. Volgens Van Hijum zorgen de misstanden voor schulden en relatieproblemen. "Dit kan zo echt niet doorgaan." Ook bij het toeslagenschandaal raakten duizenden mensen gedupeerd door overheidshandelen.

Van Hijum kreeg de vraag of de misstanden niet ook op zijn conto te schrijven zijn als oud-minister van Sociale Zaken. De NSC'er vindt van niet. "Dit trof ik aan als minister", zei hij. "Als minister heb ik gelukkig een paar eerste noodverbanden kunnen leggen. Maar wat er in tien, vijftien jaar is scheefgegroeid op dit terrein, heb ik ook niet in één jaar helemaal kunnen rechttrekken."