Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

Politiek
door Peter Janssen
maandag, 20 oktober 2025 om 6:57
Met maar liefst 20 zetels kwam NSC bij de laatste verkiezingen de Tweede Kamer in. Nu staat de partij al wekenlang op 0 in de zetelpeiling van EenVandaag. Waar gaan al die kiezers naartoe? Het CDA van Henri Bontenbal lijkt het meest te profiteren.
Uit onderzoek van EenVandaag en Verian blijkt dat de grootste groep voormalig NSC-stemmers nu wel bij het CDA uitkomt. Ruim een kwart, goed voor 5,5 zetels, zou op dit moment op die partij stemmen. Een ongeveer even groot aantal kiezers stapte in 2023 juist over van het CDA naar NSC.
Onder Omtzigt trok NSC stemmers van veel verschillende kanten, die nu ook weer in diverse richtingen uitwaaieren. Een deel vindt ook zijn toevlucht bij partijen als JA21, D66, de SP, Forum voor Democratie of de SGP. En ongeveer 1 op de 6 voormalig NSC-kiezers weet nog niet waarop, en of ze überhaupt gaan stemmen deze verkiezingen.
