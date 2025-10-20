Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

Met maar liefst 20 zetels kwam NSC bij de laatste verkiezingen de Tweede Kamer in. Nu staat de partij al wekenlang op 0 in de zetelpeiling van EenVandaag. Waar gaan al die kiezers naartoe? Het CDA van Henri Bontenbal lijkt het meest te profiteren.

Uit onderzoek van EenVandaag en Verian blijkt dat de grootste groep voormalig NSC-stemmers nu wel bij het CDA uitkomt. Ruim een kwart, goed voor 5,5 zetels, zou op dit moment op die partij stemmen. Een ongeveer even groot aantal kiezers stapte in 2023 juist over van het CDA naar NSC.