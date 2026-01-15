ECONOMIE
Van Weel welwillend over Nederlandse militaire inzet Groenland

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 9:14
anp150126065 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland kijkt welwillend naar het inzetten van Nederlandse militairen op Groenland. Dat zegt demissionair buitenlandminister David van Weel op BNR Nieuwsradio. Het definitieve besluit volgt "voor het einde van de week," zegt de VVD'er. Het zou gaan om enkele militairen.
Denemarken heeft de militaire aanwezigheid op Groenland versterkt. Het eiland maakt deel uit van het Deense koninkrijk. Een aantal bondgenoten van de Denen zoals Duitsland, Zweden en Noorwegen hebben inmiddels aangekondigd mee te doen aan de voorbereiding van een NAVO-oefening aldaar.
