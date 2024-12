Van Zanen: ging om een kleine en een grote explosie bij Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - In de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag waren twee explosies, meldt burgemeester Jan van Zanen tijdens de persconferentie over de gebeurtenis. Er waren "een kleine en een grote explosie en daarna brand". De burgemeester wilde niet ingaan op de volgorde of oorzaak van de knallen.

Volgens ooggetuigen die voor de camera van verschillende media spraken ging het inderdaad eerst om een kleine explosie, gevolgd door een zwaardere. Vijf bovenwoningen van de portiekflat zijn verwoest. Een lichaam is geborgen en drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt gezocht naar mensen onder het puin, dit gaat zeker nog de hele nacht door.