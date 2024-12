DEN HAAG (ANP) - Zaterdagavond worden twee bijeenkomsten georganiseerd in verband met de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Voor direct getroffenen is er een besloten bijeenkomst. De andere is voor omwonenden.

"De mensen die het betreft worden geïnformeerd over locatie en het tijdstip", zei burgemeester Jan van Zanen tijdens een persconferentie.