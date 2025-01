DE BILT (ANP) - In Limburg en Noord-Brabant geldt vanaf donderdagochtend 06.00 uur code oranje vanwege sneeuw en gladheid. De weerswaarschuwing is tot donderdagmiddag 12.00 uur van kracht in de twee provincies.

Het KNMI waarschuwt dat het in de nacht van woensdag op donderdag al glad kan zijn in het zuiden en zuidoosten van het land door de sneeuw.