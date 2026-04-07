ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vance beschuldigt EU van inmenging in Hongaarse verkiezingen

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 14:46
anp070426125 1
BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft de Europese Unie beschuldigd van "schandalige" inmenging in de Hongaarse parlementsverkiezingen. Vance is vlak voor die spannende verkiezingen op bezoek in Boedapest en zegt zelf premier Viktor Orbán zo veel als hij kan te willen helpen.
Vance zei dat zijn ontmoeting met Orbán moet worden gezien als een signaal, "met name aan de bureaucraten in Brussel die er alles aan hebben gedaan om het Hongaarse volk klein te houden, alleen maar omdat ze de leider niet leuk vinden die daadwerkelijk voor het Hongaarse volk opkomt". Hij zei niet op welke manier de EU zich met de verkiezingen zou bemoeien.
Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft al meerdere keren zijn steun uitgesproken voor Orbán, die volgens peilingen zou kunnen verliezen van de meer EU-gezinde Péter Magyar. Die heeft eerder al Rusland beschuldigd van inmenging in de verkiezingen. Orbán wordt gezien als de meest pro-Russische leider binnen de EU en botst daarom regelmatig met de rest van het blok.
loading

POPULAIR NIEUWS

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

shutterstock_2476215863

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

anp060426117 1

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

ANP-530455832

Kunnen WA, Maxima en Jetten nog naar Trump? Nee toch?

Loading