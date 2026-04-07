Vance beschuldigt EU van inmenging in Hongaarse verkiezingen

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft de Europese Unie beschuldigd van "schandalige" inmenging in de Hongaarse parlementsverkiezingen. Vance is vlak voor die spannende verkiezingen op bezoek in Boedapest en zegt zelf premier Viktor Orbán zo veel als hij kan te willen helpen.

Vance zei dat zijn ontmoeting met Orbán moet worden gezien als een signaal, "met name aan de bureaucraten in Brussel die er alles aan hebben gedaan om het Hongaarse volk klein te houden, alleen maar omdat ze de leider niet leuk vinden die daadwerkelijk voor het Hongaarse volk opkomt". Hij zei niet op welke manier de EU zich met de verkiezingen zou bemoeien.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft al meerdere keren zijn steun uitgesproken voor Orbán, die volgens peilingen zou kunnen verliezen van de meer EU-gezinde Péter Magyar. Die heeft eerder al Rusland beschuldigd van inmenging in de verkiezingen. Orbán wordt gezien als de meest pro-Russische leider binnen de EU en botst daarom regelmatig met de rest van het blok.