Vance: getekend akkoord Iran en VS beslaat anderhalve pagina

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft aan CNN meer details prijsgegeven over het "akkoord" dat Iran en de VS maandag digitaal ondertekend hebben. Volgens Vance gaat het om een "vrij algemeen document" van anderhalve bladzijde. Nog altijd is niet duidelijk wat er precies is afgesproken in het zogenoemde memorandum van overeenstemming.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de inhoud van het document vrijdag, na een ceremonie in het Zwitserse Genève, zal worden vrijgegeven.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die al weken bemiddelt tussen Iran en de VS, presenteerde zondagavond een "vredesdeal" tussen de twee landen.

The New York Times en CNN spreken van een "verlenging van een staakt-het-vuren" en een "pauze in de oorlog" in plaats van een vredesakkoord, omdat over cruciale punten, zoals het nucleaire programma van Iran, nog geen overeenkomst is bereikt. Er zou zijn afgesproken om gedurende zestig dagen verder te onderhandelen.

Trump zei dat de Straat van Hormuz heropend wordt en "de olie weer zal stromen".