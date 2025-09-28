ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 19:08
anp280925101 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten overwegen het verzoek van Oekraïne in te willigen om Tomahawk-raketten te verkrijgen voor de strijd tegen Rusland. Dat heeft vicepresident JD Vance gezegd op Fox News, met de toevoeging dat president Donald Trump daarover de definitieve beslissing neemt.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de VS gevraagd Tomahawks te verkopen aan Europese landen, die ze dan naar Oekraïne sturen.
Tomahawk-raketten hebben een bereik van 2500 kilometer. Een dergelijke wapenlevering zou door Rusland vrijwel zeker worden gezien als een escalatie van de oorlog in Oekraïne.
Nacht van zaterdag op zondag
Trump heeft in het verleden verzoeken van Oekraïne om langeafstandsraketten afgewezen.
In de nacht van zaterdag op zondag hebben de Russen een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog uitgevoerd, waarbij ze volgens Zelensky bijna vijfhonderd drones inzetten.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

Loading