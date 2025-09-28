Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten overwegen het verzoek van Oekraïne in te willigen om Tomahawk-raketten te verkrijgen voor de strijd tegen Rusland. Dat heeft vicepresident JD Vance gezegd op Fox News, met de toevoeging dat president Donald Trump daarover de definitieve beslissing neemt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de VS gevraagd Tomahawks te verkopen aan Europese landen, die ze dan naar Oekraïne sturen.

Tomahawk-raketten hebben een bereik van 2500 kilometer. Een dergelijke wapenlevering zou door Rusland vrijwel zeker worden gezien als een escalatie van de oorlog in Oekraïne.

Nacht van zaterdag op zondag

Trump heeft in het verleden verzoeken van Oekraïne om langeafstandsraketten afgewezen.

In de nacht van zaterdag op zondag hebben de Russen een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog uitgevoerd, waarbij ze volgens Zelensky bijna vijfhonderd drones inzetten.