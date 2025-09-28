Amerikaanse mormonenleider Russell Nelson (101) overleden

SALT LAKE CITY (ANP) - In Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah is mormonenleider Russell M. Nelson overleden. Hij was 101 jaar oud en daarmee de oudste president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de geloofsgemeenschap officieel heet.

Nelson was hartchirurg en zijn hele leven lid van de mormoonse kerk, vanaf 1984 als 'apostel' en in 2018, toen hij al 93 was, trad hij aan als kerkpresident. In die functie werd hij ook gezien als profeet.

De mormoonse kerk telt wereldwijd ruim 17 miljoen leden, van wie de meesten in de Verenigde Staten wonen en dan vooral in Utah. De grootste tempel staat in Salt Lake City. Behalve de bijbel hanteren de leden ook het Boek van Mormon, dat grondlegger Joseph Smith schreef over de oudste bewoners van Amerika.

Zoetermeer

Bekende leden of ex-leden van de mormoonse kerk zijn oud-presidentskandidaat Mitt Romney, de popband The Osmonds en acteur Ryan Gosling.

Nederland telt 7000 mormonen. De enige tempel staat in Zoetermeer.