Vaticaan: gezondheid paus blijft verbeteren

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Het gaat beter met paus Franciscus (88) sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis in Rome, waar hij weken met een dubbele longontsteking lag. Een röntgenfoto heeft volgens het Vaticaan een "lichte verbetering" in de longen bevestigd.

Er zijn ook verbeteringen in zijn motorische vaardigheden, stem en ademhaling. De paus krijgt nog wel extra zuurstof toegediend via een buisje in zijn neus, maar kan ook korte periodes zonder. Zijn artsen zeiden eerder dat Franciscus' longen beschadigd zijn geraakt en dat de ademhalingsspieren zwaar belast worden, waardoor het even kan duren voordat zijn stem weer normaal is.

Franciscus' toestand was volgens het Vaticaan enige tijd kritiek. De leider van de rooms-katholieke kerk heeft zich sinds zijn ziekenhuisopname op 14 februari nauwelijks laten zien. Hij verscheen op 23 maart, de dag van zijn ontslag, in een rolstoel op een balkon van het ziekenhuis. Hij zwaaide naar de honderden gelovigen die zich bij het ziekenhuis hadden verzameld.