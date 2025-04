Andere parkeerapps profiteren van forse tariefsverhoging EasyPark

AMSTERDAM (ANP) - Andere parkeerapps profiteren van een flinke tariefsverhoging bij grote speler EasyPark. "Wij zien nu een vertwintigvoudiging van de instroom", zegt directeur Jorn de Vries van Flitsmeister bijvoorbeeld. Ease2pay-bestuurder Jan Borghuis spreekt van een "exponentiële stijging" van het aantal downloads en mede-eigenaar Vincent Biekman van LekkerParkeren kreeg er in een dag bijna 2000 gebruikers bij, waar dat er normaal dertig tot veertig zijn.

EasyPark heeft aangekondigd de tarieven te verhogen. Vanaf 1 mei betalen gebruikers niet meer een vaste servicefee van 39 eurocent maar een variabel tarief dat kan oplopen tot 7 euro per parkeersessie. Op sociale media reageerden gebruikers de afgelopen dagen verontwaardigd. "Of het is een hele slechte 1 aprilgrap of ze willen bij EasyPark graag van klanten af", schreef iemand op X. "Die zijn helemaal van het padje af geloof ik. Ik heb inmiddels een account aangemaakt bij @QPark_Nederland", stelde een ander.

De andere apps zijn niet van plan de prijzen te veranderen. Borghuis van Ease2pay erkent dat mensen doorgaans niet erg bezig zijn met de tarieven van parkeerapps. Bij een eerdere tariefsverhoging van EasyPark reageerden mensen nauwelijks, herinnert hij zich. Maar gezien alle ophef denkt hij dat zijn rivaal nu een grens is overgegaan voor veel mensen.

EasyPark zelf wil niets zeggen over klantenaantallen. Een woordvoerster begrijpt wel dat mensen vragen hebben. Volgens haar brengt EasyPark zijn tariefstructuur in lijn met die van andere Europese landen waar de app ook actief is. Ze wijst erop dat klanten straks bij korte parkeersessies voordeliger uit zijn, want het minimumtarief gaat van 0,39 naar 0,19 euro.