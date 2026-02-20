Vaticaan staat stil bij overlap vastentijd moslims en christenen

VATICAANSTAD (ANP) - Het Vaticaan staat in de jaarlijkse boodschap ter ere van ramadan stil bij het samenvallen van de islamitische vastenmaand met de christelijke vastentijd tot aan Pasen. Het is voor het eerst sinds de jaren negentig dat de christelijke vastentijd en ramadan tegelijk beginnen.

Aswoensdag kondigt voor katholieken het begin aan van de veertig dagen durende vastentijd, die eindigt met Pasen. Die vastentijd begint altijd in februari of maart. De islamitische kalender volgt de stand van de maan en wijkt daardoor af van de kalender die in de katholieke kerk en het Westen wordt gebruikt (de Gregoriaanse kalender). Daardoor valt ramadan elk jaar in een andere periode. Saudi-Arabië bepaalde op basis van een waarneming van de maan dat ramadan ook woensdag begon. Overigens houden sommige moslims een andere vaststelling van het begin van ramadan aan: zij zijn donderdag begonnen.

Het Vaticaan noemt het een "voorzienige samenloop" van de twee kalenders dat christenen en moslims tegelijk "deze periode van vasten en devotie" vieren. De gedeelde vastenperiodes vormen volgens prefect George Jacob Koovakad een tijd van "innerlijke transformatie". Hij benadrukt zijn "spirituele nabijheid" tot moslims en laat weten dat de katholieke kerk "solidair staat" met "moslimbroeders en -zusters".

Vastentijd

Tijdens ramadan eten, drinken en vrijen moslims niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. De vastentijd voor katholieken wordt in Nederland op verschillende manieren ingevuld, zegt een woordvoerster van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap. Sommige mensen eten bijvoorbeeld geen snoep en koek of drinken geen koffie en alcohol. Jongeren grijpen de tijd van bezinning aan om weg te blijven van sociale media. Online zijn er ook veertigdagenmeditaties te vinden. Daarnaast zamelen mensen geld in voor goede doelen.

De organisatie Vastenactie levert lespakketten over de vastentijd en Pasen aan katholieke scholen in Nederland. Het lesmateriaal moet bijdragen aan bewustwording over de vastentijd, aldus een woordvoerster. Op veel scholen zitten ook leerlingen die niet christelijk zijn, legt ze uit. Vanwege het samenvallen van ramadan met de vastentijd heeft een school in Heerenveen dit jaar een kalender gemaakt, met voor elke dag een opdracht voor alle leerlingen, zoals iets waardevols doen voor iemand.

De Protestantse Kerk in Nederland biedt een speciale veertigdagentijdkalender aan met voor iedere dag een overdenking. Ook protestanten zamelen giften in tijdens de periode tot aan Pasen.