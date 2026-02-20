Wielerploeg Tietema maakt in Giro debuut in grote ronde

MILAAN (ANP) - Unibet Rose Rockets, de wielerploeg van Bas Tietema, mag zijn debuut maken in een grote ronde. De ploeg heeft een wildcard ontvangen voor de Giro d'Italia, die op 8 mei van start gaat in Bulgarije.

In een persbericht zegt Tietema "zeer dankbaar" te zijn voor de uitnodiging. "Het is een mijlpaal voor ons project", zegt de eigenaar van de ploeg. "We gaan niet naar de Giro om slechts deel te nemen", voegt hij toe. "Ons doel is om een etappe te winnen, en uiteraard biedt de eerste etappe een kans op de roze trui in de sprint." De ploeg wist voor dit seizoen de Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen aan te trekken. Ook routinier Wout Poels maakt deel uit van de formatie van Tietema.

De ploeg is ontstaan als een idee van voormalig wielrenner en youtuber Tietema. Ze rijden op een Franse licentie en hebben als grootste doel deelname aan de Tour de France. Voor die koers kregen ze dit jaar geen uitnodiging.