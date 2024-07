Vaticaan zet voormalig gezant en aartsbisschop uit kerk

VATICAANSTAD (ANP/DPA) - Een voormalige gezant van het Vaticaan en ex-aartsbisschop Carlo Maria Viganò is door het Vaticaan uit de Rooms-Katholieke Kerk gezet. De 83-jarige Italiaan erkent volgens de autoriteiten het gezag van de paus niet en streeft naar een splitsing van de kerk. Dit is onverenigbaar met de functies die hij bekleedde en met de leer van de kerk.

Er is in Vaticaanstad een proces tegen hem geweest, waar hij niet is verschenen om zich te verdedigen. Hij heeft eerder de pauselijke Zwitserse garde, de lijfwacht van de paus, opgeroepen paus Franciscus te arresteren.

Viganò werd in 2011 ambassadeur van Vaticaanstad in Washington. Hij was toen al jaren een topfunctionaris in het Vaticaan waar hij financiële malversaties aan de kaak stelde. Dit zou mede een reden zijn geweest om hem weg te promoveren uit Rome. Hij heeft tal van conflicten met de leiding van de kerk gehad, onder meer over volgens hem wijdverbreid financieel wanbeleid en het toedekken van misbruikschandalen.

Viganò heeft ook felle kritiek geuit over de houding van de kerk tegenover de beperkingen die tijdens de opkomst van het coronavirus werden afgekondigd en hij verzette zich tegen meerdere hervormingen die paus Franciscus heeft voorgesteld.