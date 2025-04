Vaticaans diplomaat belt met buitenlandminister Rusland

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - De minister van Buitenlandse Zaken van Vaticaanstad, aartsbisschop Paul Gallagher, heeft met zijn Russische collega Sergej Lavrov over onder meer de oorlog in Oekraïne gesproken. Gallagher bevestigde daarbij volgens een verklaring de bereidheid van het Vaticaan "de humanitaire inspanningen voor de uitwisseling van gevangenen" voort te zetten.

Ze spraken ook over initiatieven om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te staken of te stoppen. De twee hadden het ook over de positie van de rooms-katholieken in Rusland.

Het Vaticaan spant zich op verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky diplomatiek in om Oekraïners die in Rusland of bezet Oekraïne gevangen zitten, vrij te krijgen.

Op initiatief van de VS hebben Kyiv en Moskou recent beloofd verklaard elkaars energiefaciliteiten niet meer aan te vallen. Dit zou een stap moeten zijn in de richting van een wapenstilstand. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan door te gaan met aanvallen op de energiesector.