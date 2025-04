Minder woningen te bezichtigen op Open Huizen Dag

UTRECHT (ANP) - Huizenzoekers kunnen zaterdag minder woningen bekijken tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM. Volgens huizenplatform Funda doen ruim 6100 koophuizen mee. Tijdens de laatste editie in oktober waren dat er nog zo'n 6500.

Een woordvoerder van NVM noemt het aantal deelnemende huizen "bescheiden", omdat het er voorgaande jaren vaak meer waren. "Het tekent de woningmarkt. Er is relatief weinig aanbod en de verkooptijd van huizen ligt nog steeds bijzonder laag." Volgens de woordvoerder doet één op de zeven te koop staande huizen mee.

De vorige keer trok de Open Huizen Dag 39.000 bezoekers. Hoeveel bezoekers zaterdag worden verwacht is volgens de zegsman moeilijk in te schatten omdat mensen zonder afspraak kunnen komen. Het weer heeft er ook invloed op. "Het ziet er gunstig uit, volgens mij wordt het een frisse lentedag met mooi weer", zegt hij over de weersvoorspelling. De Open Huizen Dag duurt van 11.00 tot 15.00 uur.