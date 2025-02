Veel bakfietsers ontevreden over terugroepactie Babboe

UTRECHT (ANP) - Veel eigenaren van een Babboe-bakfiets zijn ontevreden over de terugroepactie van Babboe en de manier waarop het bedrijf hun schade afhandelt. Dat meldt de Stichting Veilige Bakfiets, die opkomt voor de belangen van bakfietsbezitters. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legde Babboe in februari 2024 een verkoopverbod op nadat was gebleken dat honderden frames waren gebroken.

De fabrikant riep diezelfde maand 22.000 bakfietsen terug. Stichting Veilige Bakfiets vroeg dit jaar bijna 4000 gedupeerde eigenaren naar hun ervaringen met de terugroepactie. Van de ondervraagden is 27 procent ontevreden over de geboden oplossing. Ruim een derde zegt helemaal niet geholpen te zijn. En 8 procent zegt dat hun bakfiets na inspectie of reparatie nog altijd gebreken heeft. Gedupeerden klagen ook dat de klantenservice van Babboe slecht bereikbaar is en zijn ontevreden over de informatieverstrekking.

Gedupeerden komen afhankelijk van het type fiets en de ouderdom in aanmerking voor een nieuwe fiets, controle en reparatie, een tegoedbon of geld. Stichting Veilige Bakfiets wil dat iedereen voor een geldbedrag kan kiezen en dat dit groot genoeg is om alle schade te dekken.