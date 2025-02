Groenewegen verlaat Ronde van Emiraten na val

ABU DHABI (ANP) - Dylan Groenewegen gaat zaterdag niet meer van start in de zesde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlandse wielrenner van de ploeg Jayco-AlUla was vrijdag betrokken bij een massale valpartij, maar haalde de finish nog wel.

Zijn ploeg liet een dag later weten dat de medische staf heeft besloten dat Groenewegen de UAE Tour, die zondag eindigt, verlaat. De 31-jarige Amsterdammer wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen. In de AlUla Tour finishte hij eerder twee keer als tweede. "Het is beter dan gisteren, maar ik mag helaas niet meer starten vanwege een hersenschudding", meldde Groenewegen aan De Telegraaf.