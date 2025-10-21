ECONOMIE
Veel belangstelling voor overleveringszaak Palestijnse journalist

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 15:59
anp211025142 1
AMSTERDAM (ANP) - In de rechtbank in Amsterdam is veel belangstelling voor de zaak over de overlevering van de 33-jarige Palestijnse journalist en activist Mustafa Ayyash. Buiten demonstreerde een groep van maximaal 25 sympathisanten met Palestijnse vlaggen voor zijn vrijlating.
De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) heeft voor de behandeling van het overleveringsverzoek van Oostenrijk de grootste zaal gereserveerd. Alle belangstellenden zitten op de publieke tribune, achter glas, waar vlaggen niet zijn toegestaan.
Ayyash werd vrijdag 21 september op Schiphol gearresteerd op verzoek van de Oostenrijkse autoriteiten.
Oostenrijk, het land waar hij asiel aanvroeg, verdenkt hem van lidmaatschap van en het financieren van Hamas. De IRK toetst of aan de eisen voor overlevering wordt voldaan. Ze gaat niet in op de vraag of de man schuldig is of niet.
