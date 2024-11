Veel belangstelling voor rechtszaak tegen Raisa Blommestijn

DEN HAAG (ANP) - Tientallen mensen zijn naar de rechtbank in Den Haag gekomen om de strafzaak tegen Raisa Blommestijn bij te wonen. De Ongehoord Nederland (ON!)-presentatrice moet zich donderdagmiddag verantwoorden voor een bericht op sociale media van 10 mei vorig jaar, waarin ze zich beledigend uitliet over mensen met een zwarte huidskleur. Het Openbaar Ministerie ziet dit als groepsbelediging.

Daarnaast wordt ze ook vervolgd voor smaad naar aanleiding van een tweet waarin ze iemand 'kleuterneuker' noemt.

Vanwege de grote belangstelling deelt de rechtbank toegangskaarten uit aan mensen die in de zittingszaal kunnen plaatsnemen of op de publieke tribune. Ook is voor belangstellenden een videozaal ingericht om de zaak te volgen.