Veel demonstranten en oproerpolitie bij Constitutioneel Hof Polen

WARSCHAU (ANP/AFP/DPA/RTR) - Bij het Constitutioneel Hof in de Poolse hoofdstad Warschau zijn vrijdagavond groepen demonstranten samengekomen. De oproerpolitie is aanwezig en zegt drie mensen te hebben aangehouden die probeerden het gebouw binnen te dringen. Het X-account van het hof sprak eerder op de avond van een "illegale staatsgreep" na een voorgenomen schorsing van Bogdan Święczkowski, de voorzitter van het hof.

Het schorsen van Święczkowski is volgens Politico een escalatie van de strijd die de Poolse premier Tusk voert. De pro-Europese Tusk wil de gevolgen van het beleid van de PiS-regering (2015-2023) terugdraaien. Święczkowski werd door de voormalige nationalistische regering aangesteld. Hij zou de nieuwe regering tegenwerken en nieuwe rechters het werk onmogelijk maken.

Het Constitutioneel Hof toetst in Polen of nieuwe wetten in strijd zijn met de grondwet en heeft daardoor veel macht. Veel demonstranten bij het hof zijn aanhangers van de PiS-partij die het oneens zijn met de schorsing van Święczkowski.

De Poolse president Karol Nawrocki, die onderweg was naar Senegal, heeft rechtsomkeert gemaakt. "Op zo'n moment moet de president in Polen zijn", schreef hij op X. De rechts-conservatieve Nawrocki is een rivaal van Tusk.