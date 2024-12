HAZERSWOUDE-RIJNDIJK (ANP) - De brandweer is met verschillende eenheden bezig een grote brand te blussen in een loods in Hazerswoude-Rijndijk. Er is veel bluswater nodig en er zijn grote slangen over de Rijndijk naar het naastgelegen water gelegd. De Rijndijk is daarom dicht voor verkeer.

Omwonenden in de Zuid-Hollandse plaats krijgen het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.