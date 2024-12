Eerste spits nieuwe dienstregeling verloopt op Utrecht CS goed

UTRECHT (ANP) - Op station Utrecht Centraal verloopt het treinverkeer op de eerste werkdag van de nieuwe dienstregeling grotendeels probleemloos. Er zijn nauwelijks vertragingen en reizigers weten de weg naar hun trein goed te vinden, ziet een ANP-verslaggever. Het is op het station niet drukker dan gebruikelijk op maandagochtend.

Geregeld wordt op het station in het Nederlands en Engels omgeroepen dat de nieuwe dienstregeling van start is gegaan. "Plan uw reis in de app", klinkt het. Ook op de vertrekborden worden reizigers geattendeerd op het gewijzigde spoorboekje.

De nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer ging zondag in. De NS is naar eigen zeggen veel meer treinen gaan rijden, "meer dan in het topjaar 2019". Op veel trajecten zijn er wijzigingen. Ook bij andere vervoerders zijn er wijzigingen.