Veel kiezers GL-PvdA stemden op andere kandidaten dan Timmermans

DEN HAAG (ANP) - Veel kiezers die woensdag op GroenLinks-PvdA hebben gestemd, hebben niet gekozen voor lijsttrekker Frans Timmermans, maar voor kandidaten die lager op de lijst stonden. Dat beeld komt naar voren nu gemeenten de officiële uitslagen vaststellen.

In Den Haag stemden 40.600 inwoners op GroenLinks-PvdA, en van hen kozen 14.862 voor Timmermans. Dat komt neer op 36,6 procent. De andere kiezers stemden vooral op Jesse Klaver, Marjolein Moorman en Esmah Lahlah.

In Timmermans' woonplaats Maastricht kreeg hij 5281 van de 10794 stemmen voor de partij, dus 49 procent. In Nijmegen kreeg GroenLinks-PvdA 31.564 stemmen. Bijna een derde daarvan ging naar zittend Kamerlid Lisa Westerveld, die uit de Gelderse stad komt. Lijsttrekker Frans Timmermans kreeg bijna een kwart van de Nijmeegse stemmen die op zijn partij werden uitgebracht.