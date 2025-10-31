Amazon en Apple blikvangers op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Amazon en Apple behoorden vrijdag tot de blikvangers op de beurzen in New York. Beide techbedrijven kwamen met kwartaalresultaten. Het aandeel Amazon deed het goed met een koerssprong van 12 procent. De clouddivisie van het bedrijf profiteerde volgens topman Andy Jassy van een sterke vraag naar rekenkracht voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Amazon is met zijn clouddiensten 's werelds grootste aanbieder van rekenkracht in datacenters.

Apple zakte licht. De iPhone-maker zag de kwartaalomzet stijgen, mede dankzij goede verkopen van zijn nieuwe smartphonemodellen. Op de belangrijke Chinese markt verloor Apple wel terrein. Het bedrijf gaf echter optimistische voorspellingen af voor het huidige kwartaal. Die wijzen op sterke verkopen van de nieuwe iPhone 17-modellen in de aanloop naar het feestdagenseizoen. Eerder deze week zag Apple de beurswaarde al stijgen tot 4 biljoen dollar. Apple is het derde grote bedrijf dat deze mijlpaal wist te behalen, na Nvidia en Microsoft.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening vlak op 47.527 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 6853 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 23.818 punten.

Donderdag sloot de Nasdaq 1,6 procent lager door stevige verliezen van techbedrijven als Meta, Microsoft en Nvidia. Meta zakte nu 1 procent. De eigenaar van Facebook kelderde een dag eerder ruim 11 procent door zorgen over de grote uitgaven aan AI.

Nvidia steeg 2 procent. Het chipconcern heeft in Zuid-Korea deals gesloten om chips te leveren aan grote bedrijven in het land, waaronder Samsung en Hyundai. De overeenkomsten die zijn bemiddeld met de Zuid-Koreaanse overheid maken het mogelijk meer dan 260.000 chips te verstrekken om Koreaanse AI-projecten een boost te geven.

Warner Bros. Discovery klom 2 procent. Volgens persbureau Reuters onderzoekt Netflix of het een bod wil doen op de studio- en streamingactiviteiten van het bedrijf. Warner zit onder andere achter televisiezenders als CNN en Discovery, en ook streamingdienst HBO Max. Netflix, dat een aandelensplitsing aankondigde, steeg bijna 3 procent.

Cryptobeurs Coinbase won 6 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Ook olie- en gasproducent Chevron (plus 2,7 procent) presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Concurrent ExxonMobil verloor daarentegen 1 procent na tegenvallende cijfers.