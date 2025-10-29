Veel mensen vullen stemhulp in op dag van Kamerverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Veel mensen raadplegen op het laatste moment nog een stemhulp zoals een StemWijzer of Kieskompas. Een woordvoerder van StemWijzer ziet dat de stemhulp woensdag voor 13.00 uur al meer dan een half miljoen keer is ingevuld.

"Traditioneel gezien zijn vandaag en de dag voor de verkiezingen de drukste dagen", zegt een woordvoerder van Kieskompas woensdag. Hij schat dat woensdagochtend zo'n 200.000 tot 250.000 mensen deze stemhulp hebben ingevuld.

De woordvoerder verwacht dat het totaal aantal gebruikers van Kieskompas deze dag ook de 4 miljoen overschrijdt. Dat zijn alle gebruikers van de afgelopen verkiezingsperiode.