ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel mensen vullen stemhulp in op dag van Kamerverkiezingen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 14:26
anp291025197 1
DEN HAAG (ANP) - Veel mensen raadplegen op het laatste moment nog een stemhulp zoals een StemWijzer of Kieskompas. Een woordvoerder van StemWijzer ziet dat de stemhulp woensdag voor 13.00 uur al meer dan een half miljoen keer is ingevuld.
"Traditioneel gezien zijn vandaag en de dag voor de verkiezingen de drukste dagen", zegt een woordvoerder van Kieskompas woensdag. Hij schat dat woensdagochtend zo'n 200.000 tot 250.000 mensen deze stemhulp hebben ingevuld.
De woordvoerder verwacht dat het totaal aantal gebruikers van Kieskompas deze dag ook de 4 miljoen overschrijdt. Dat zijn alle gebruikers van de afgelopen verkiezingsperiode.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540555457

Stem je links of rechts? Wat je politieke voorkeur zegt over je persoonlijkheid

ANP-540539254

De enige peiling waar je je niets van hoeft aan te trekken: die van Welingelichtekringen

Loading