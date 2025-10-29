ECONOMIE
In deze stad wordt gestemd zoals gemiddeld in Nederland

Politiek
door Nina van der Linden
woensdag, 29 oktober 2025 om 10:09
De grote studentensteden stemmen over het algemeen een stuk linkser dan gemiddeld en op het platteland gaan er relatief veel stemmen naar de PVV. Maar er is één gemeente die een afspiegeling is van Nederland en dat is Apeldoorn.
Dus als vanavond de uitslagen binnendruppelen kun je vooral op die stad letten. Dan krijg je een goede indicatie van de einduitslag. Apeldoorn is bovendien al jaren de meest gemiddelde gemeente. Andere gemiddelde gemeenten zijn Doesburg, Wormerland, Alphen aan den Rijn en Wijk bij Duurstede.
Christelijke gemeenten zoals Urk en Staphorst wijken juist het meest af. Daar gaan logischerwijs heel veel stemmen naar de SGP, terwijl daar landelijk nauwelijks op wordt gestemd. De grote steden, zoals Utrecht, Amsterdam, maar ook Groningen en Nijmegen, stemmen dan weer een stuk linkser dan gemiddeld. 
Het meest afwijkende stembureau staat in Zwijndrecht. Daar gingen van de 178 stemmen er 133 naar de SGP. De PVV kreeg slechts 4 stemmen.
Wil je weten hoe afwijkend jouw gemeente is, kijk dan bij RTL Nieuws.
Bron: RTL Nieuws

