Meeste kandidaten voor Tweede Kamer wonen in grote steden

DEN HAAG (ANP) - De meeste kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen wonen in Amsterdam. De hoofdstad levert 91 mensen die woensdag op het stembiljet staan. Daarna volgt Den Haag met 71 kandidaat-Kamerleden. Uit Rotterdam komen 62 kandidaat-Kamerleden en uit Utrecht 26 mensen.

Samen hebben de vier grote steden 250 potentiële volksvertegenwoordigers. Dat is vrijwel gelijk aan het totale aantal kandidaten uit Overijssel, Limburg, Groningen, Flevoland, Zeeland en Drenthe bij elkaar. Ook twee jaar geleden kwamen relatief veel kandidaten uit de grootste steden.

Opvallend veel kandidaten komen uit Friesland. De provincie telt 73 mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld, oftewel 6,3 procent van de totale kandidatenlijst, terwijl Friezen maar 3,7 procent van de Nederlandse bevolking uitmaken. Dat komt door de deelname van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). De Friese nationalisten doen voor het eerst mee. De partij heeft 49 kandidaten, van wie 37 in Friesland zelf wonen, oftewel ruim driekwart van de lijst. Bij de andere partijen levert Friesland in totaal 3,2 procent van de kandidaten.

Noord-Brabant is juist ondervertegenwoordigd op het stembiljet. Die provincie levert 9,3 procent van de kandidaten, maar vormt 14,8 procent van de Nederlandse bevolking. Ook Gelderland heeft relatief weinig kandidaat-Kamerleden: 9,7 procent van alle lijsten, bij 12 procent van de bevolking.