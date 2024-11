Veiligheidshekken in Washington in aanloop naar verkiezingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten treffen voorbereidingen voor mogelijke onrust rond de presidentsverkiezingen. De krant The Washington Post bericht dat nieuwe veiligheidshekken zijn neergezet bij het Witte Huis, het Capitool en het verblijf van vicepresident Kamala Harris in de hoofdstad Washington.

Veiligheidsdienst Secret Service komt ook met aanvullende veiligheidsmaatregelen bij het congrescentrum in West Palm Beach (Florida), waar presidentskandidaat Donald Trump een uitslagenavond organiseert. De politie in Washington meldt ondertussen dat vanaf maandagavond straten worden afgesloten voor de uitslagenavond van Harris. Die wordt daar gehouden in de Howard-universiteit.

Sommige bedrijven in de stad nemen ondertussen hun eigen veiligheidsmaatregelen. Ramen worden dichtgetimmerd en hekken neergezet. Ondernemersorganisaties geven aan dat de bedrijven liever doorslaan in hun voorbereidingen dan schade oplopen als het toch tot geweld komt. Ook zou worden gevreesd dat mensen aan het plunderen slaan als de aandacht van de politie is afgeleid.