Veiligheidskabinet Israël bijeen over bestand Libanon

JERUZALEM/BEIROET (ANP/RTR) - Het Israëlische veiligheidskabinet komt om 19.00 uur bijeen, volgens een topfunctionaris. Het bespreekt naar verluidt de mogelijkheden om te komen tot een bestand in Libanon.

De Amerikaanse regering zou van Israël verlangen de aanvallen tijdelijk te staken als een gebaar van goede wil. Dit zou vereist zijn omdat de Libanese regering, die Israël nooit heeft erkend, akkoord is gegaan met directe gesprekken tussen de twee buurlanden in Washington. Dat was voor het eerst sinds 1993. Israël noemde de gesprekken woensdag "historisch", maar is wel doorgegaan met het uitvoeren van aanvallen op het land.

Libanese functionarissen zeggen op de hoogte te zijn gesteld van pogingen om tot een tijdelijk bestand te komen. Dat zou dan mogelijk samenvallen met de wapenstilstand tussen Iran en de VS. Iran meent dat volgens de afspraken die onder bemiddeling van Pakistan werden gemaakt, Libanon ook onder de huidige wapenstilstand valt. Pakistan bevestigde dat.

Een Libanese parlementariër van het sjiitische Hezbollah zei woensdag dat hij verwachtte dat de diplomatieke inspanningen in de regio nu ook op korte termijn een bestand voor Libanon kunnen betekenen. Meerdere media berichtten woensdag dat Iran en de VS steeds dichter bij een akkoord komen. Het huidige bestand loopt op 22 april af. Ook president Donald Trump heeft uitlatingen gedaan die zouden wijzen op een toenadering tot Iran.

Volgens de Libanese autoriteiten zijn er sinds begin maart, toen de aanvallen van Hezbollah op Israël begonnen en dat land terugsloeg, meer dan 2000 doden gevallen. Zeker 6400 mensen zijn gewondgeraakt. Ook raakten meer dan 1 miljoen mensen ontheemd in het kleine land dat door de vele Israëlische bombardementen voor een deel is verwoest.