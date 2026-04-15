Ziekenhuizen sluiten niet uit dat hackers patiëntgegevens inzagen

DORDRECHT (ANP) - Het valt nog niet uit te sluiten dat patiëntgegevens zijn ingezien tijdens de cyberaanval bij softwareleverancier ChipSoft. Dat zeggen twee ziekenhuizen tegen het ANP na berichtgeving van de NOS.

De NOS meldde woensdag dat meerdere ziekenhuizen gebruikmaken van een speciale website van ChipSoft voor de toegang van patiënten tot hun dossier. Dat internetverkeer loopt via ChipSoft-servers. De hackers konden dat verkeer mogelijk bekijken. De NOS noemt een aantal ziekenhuizen die gebruikmaakten van de website.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is er daar een van en bevestigt het gebruik van de website via een woordvoerster. Het ziekenhuis kan "op dit moment niet uitsluiten dat aanvallers dit verkeer hebben kunnen inzien. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat dit is gebeurd, maar het forensisch onderzoek bij ChipSoft loopt nog."

Andere ziekenhuizen

Ook het Meander MC in Amersfoort weet nog niet zeker of de hackers patiëntgegevens inzagen, al heeft ChipSoft volgens een woordvoerster laten weten dat het ziekenhuis "ervan uit kan gaan" dat dat niet het geval is. Ze legt uit dat patiëntgegevens van het ziekenhuis op eigen servers staan, maar dat het wel gebruikmaakt van software van ChipSoft. Toen de cyberaanval bekend werd, heeft het ziekenhuis de verbinding verbroken. Hoe lang de aanval toen al duurde, weet het ziekenhuis nog niet.

Ook bij het Albert Schweitzer zijn de systemen achter het patiëntenportaal uitgeschakeld naar aanleiding van de ransomware-aanval. Patiënten kunnen dus niet digitaal bij hun gegevens.

Het Franciscus in Rotterdam wordt ook door de NOS genoemd. Een woordvoerster van het ziekenhuis laat weten dat er "geen aanwijzingen" zijn dat patiëntgegevens "zijn betrokken bij het incident". Het ziekenhuis heeft "een aantal systemen" uitgeschakeld na de cyberaanval. "Deze keuze hebben wij bewust gemaakt om de veiligheid en zorgvuldigheid van onze patiëntenzorg te waarborgen."