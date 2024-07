Hezbollah bevestigt dood commandant in Beiroet

BEIROET (ANP/RTR) - De Libanese sjiitische beweging Hezbollah bevestigt dat hun militaire commandant Fuad Shukr dinsdag om het leven is gekomen in Beiroet. Eerder woensdag liet de organisatie al weten dat Shukr in het getroffen gebouw in de Libanese hoofdstad was aangetroffen, maar zijn dood kon toen nog niet bevestigd worden.

Israël voerde de luchtaanval uit om Shukr om het leven te brengen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een dodelijke aanval op kinderen in de door Israël geannexeerde Golanhoogten. Bij die recente aanval op Majdal Shams kwamen twaalf tieners om het leven.

De leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, van wie Shukr de rechterhand was, heeft aangekondigd donderdag bij de begrafenis van Shukr een verklaring af te leggen.