Veiligheidsregio vermoedt gas als oorzaak explosie Utrecht

UTRECHT (ANP) - De Veiligheidsregio Utrecht gaat uit van een gasexplosie als oorzaak van de grote knal en daaropvolgende brand die donderdagmiddag plaatsvond in het centrum van Utrecht. Dat meldt een woordvoerder op vrijdagochtend.

Het gaat nog altijd om een vermoeden, gebaseerd op gesprekken met omwonenden en bewoners van de getroffen panden. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma liet tijdens een persconferentie op donderdagavond al weten dat er gas was geroken in de buurt.

Volgens de woordvoerder moet er nog veel onderzoek worden verricht om zeker te zijn van de oorzaak van de explosie. De staat van de panden staat dat onderzoek nog niet toe. De getroffen panden in de steeg zijn zwaar beschadigd en worden gestut.