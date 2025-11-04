Veiligheidsrisicogebied delen Amsterdam om duel Ajax-Galatasaray

AMSTERDAM (ANP) - Een deel van de Amsterdamse binnenstad en het gebied rond de Johan Cruijff ArenA geldt woensdag vanaf het middaguur tot middernacht als veiligheidsrisicogebied in verband met de wedstrijd tussen Ajax en de Turkse club Galatasaray. De driehoek (politie, justitie en burgemeester) zegt met de maatregel te willen bijdragen aan een veilig verloop van de wedstrijd. "De Amsterdamse driehoek houdt rekening met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, gelet op recente eerdere ervaringen rondom Europese wedstrijden en specifiek de vorige ontmoeting tussen deze twee clubs."