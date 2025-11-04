ECONOMIE
EU-buitenlandchef: uitbreiding EU is geopolitieke investering

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 15:27
anp041125112 1
BRUSSEL (ANP) - Uitbreiding van de Europese Unie is een prioriteit voor de Europese Commissie en een "geopolitieke investering", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas dinsdag. "De grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne en de geopolitieke verschuivingen maken de argumenten voor uitbreiding overduidelijk." De Commissie wil echter geen concessies doen en biedt geen sluiproutes aan landen om toe te treden voordat aan alle eisen is voldaan, benadrukte Kallas op een persconferentie.
"Toetreding tot de Europese Unie blijft een eerlijk, hard en op verdiensten gebaseerd proces", zei Kallas. Ze verwacht wel dat er in 2030 nieuwe landen tot de EU kunnen toetreden.
Van de kandidaat-lidstaten boeken vooral Albanië, Moldavië, Montenegro en Oekraïne goede vooruitgang in noodzakelijke hervormingen van de rechtsstaat, democratie en grondrechten, blijkt uit het dinsdag gepresenteerde voortgangsrapport van de Commissie.
