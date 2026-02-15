ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veiling gitaar Kooymans levert 28.000 euro op voor ALS-onderzoek

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 20:48
anp150226122 1
DEN HAAG (ANP) - De akoestische gitaar van George Kooymans is voor 28.000 euro geveild. Dat heeft Stichting ALS Nederland zondagavond bekendgemaakt. De totale opbrengst van de onlineveiling bedraagt ruim 57.000 euro. Het bedrag wordt gedoneerd aan onderzoek naar de dodelijke zenuw- en spierziekte ALS, waaraan de zanger en gitarist van Golden Earring vorig jaar is overleden.
"We zijn onder de indruk van de enorme betrokkenheid van iedereen die aan deze veiling heeft deelgenomen", laat directeur van Stichting ALS Limore Noach weten. "Met hun bod hebben zij niet alleen een uniek en dierbaar aandenken aan Golden Earring in handen gekregen, maar dragen zij ook concreet bij aan een toekomst zonder ALS." De veiling startte medio januari en stopte zondagmiddag.
Naast de Taylor-gitaar van Kooymans werden gesigneerde drumstokken en beschilderde drumvellen van bandgenoot Cesar Zuiderwijk geveild. Verder kon er worden geboden op de shirts die Zuiderwijk in januari heeft gedragen tijdens de afscheidsconcerten.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

205490753_m

Veroudering? Vasten is ons krachtigste wapen.

Loading