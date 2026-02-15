Veiling gitaar Kooymans levert 28.000 euro op voor ALS-onderzoek

DEN HAAG (ANP) - De akoestische gitaar van George Kooymans is voor 28.000 euro geveild. Dat heeft Stichting ALS Nederland zondagavond bekendgemaakt. De totale opbrengst van de onlineveiling bedraagt ruim 57.000 euro. Het bedrag wordt gedoneerd aan onderzoek naar de dodelijke zenuw- en spierziekte ALS, waaraan de zanger en gitarist van Golden Earring vorig jaar is overleden.

"We zijn onder de indruk van de enorme betrokkenheid van iedereen die aan deze veiling heeft deelgenomen", laat directeur van Stichting ALS Limore Noach weten. "Met hun bod hebben zij niet alleen een uniek en dierbaar aandenken aan Golden Earring in handen gekregen, maar dragen zij ook concreet bij aan een toekomst zonder ALS." De veiling startte medio januari en stopte zondagmiddag.

Naast de Taylor-gitaar van Kooymans werden gesigneerde drumstokken en beschilderde drumvellen van bandgenoot Cesar Zuiderwijk geveild. Verder kon er worden geboden op de shirts die Zuiderwijk in januari heeft gedragen tijdens de afscheidsconcerten.