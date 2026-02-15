ECONOMIE
Trainer Van Velde voltooit levenswerk met goud sprintster Kok

Sport
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 20:46
anp150226121 1
MILAAN (ANP) - Trainer Gerard van Velde vindt dat hij zijn levenswerk heeft voltooid met de gouden olympische medaille van Femke Kok op de 500 meter. De voormalige sprinter, die zelf goud behaalde op de 1000 meter op de Spelen van Salt Lake City in 2002, won eerder het eerste Nederlandse goud bij de mannen op de 500 meter met zijn schaatser Michel Mulder op de Spelen van Sotsji in 2014.
"Ik ben al mijn hele leven bezig met sprinten en het sprinten in Nederland naar boven te helpen", zei de 54-jarige coach. "Ik wilde gewoon laten zien dat Nederland kan sprinten. Dit is mijn passie en daar ben ik elke dag mee bezig. Daarom is deze 500 meter-medaille heel belangrijk, ook voor mijzelf. Het zijn de eerste titels voor Nederland op deze afstand en ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen; die van Michel Mulder en nu die van Femke Kok."
