Veldkamp: druk op Rusland moet worden opgevoerd

WARSCHAU (ANP) - EU-ministers van Buitenlandse Zaken, onder wie Caspar Veldkamp, vinden dat de druk op Rusland moet worden opgevoerd om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. "We zien dat Rusland nog geen serieuze plannen heeft tot vrede", zei Veldkamp tegen het ANP, na afloop van een bijeenkomst met de ministers in Warschau. "Ze blijven letterlijk en figuurlijk ook burgerdoelen beschieten."

De bestaande sancties moeten worden gehandhaafd en uitgebreid, vinden Veldkamp en veel andere ministers. Aan een zeventiende sanctiepakket wordt inmiddels gewerkt.

Veldkamp vindt het daarnaast belangrijk dat de Russische banktegoeden bevroren blijven. "Het moet niet zo zijn dat die deze zomer opeens weer vrij kunnen komen en in de handen van Rusland kunnen vallen."

Forse opgave

De halfjaarlijkse verlenging van bestaande sancties is door de houding van vooral Hongarije elke keer weer een forse opgave. Nieuwe sancties ook, maar Veldkamp wijst erop dat het tot nu toe altijd is gelukt. "Ik ga ervan uit dat het zeventiende pakket ook weer gaat lukken."

Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de druk op Rusland zodanig moet worden opgevoerd dat het land óók vrede wil, zei ze. "Want we weten dat Oekraïne meer dan vijftig dagen geleden al heeft ingestemd met een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren."

Fossiele brandstoffen

Ze benadrukte dat er "uitgebreide diplomatie gaande is, maar het is duidelijk dat Rusland geen tekenen geeft dat het vrede wil."

Kallas hoopt dat de ministers op 20 mei het zeventiende sanctiepakket goedkeuren. Het voorstel van de Europese Commissie om als EU volledig te stoppen met de import van Russische fossiele brandstoffen zoals olie en gas verhoogt volgens Kallas ook de druk op Rusland.