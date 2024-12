Veldkamp geeft OPCW geld voor opsporen chemische wapens in Syrië

DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft een half miljoen euro aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) om mogelijke chemische wapens in Syrië te vernietigen en bewijzen te verzamelen van het chemische wapenprogramma, meldt minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken).

De OPCW heeft de nieuwe machthebbers in Syrië gevraagd "alle aan chemische wapens gerelateerde materialen en faciliteiten" veilig te stellen. Het verdreven regime van Bashar al-Assad beloofde in 2013 alle chemische wapens over te dragen, maar de OPCW betwijfelt of het regime destijds wel alle wapens heeft ingeleverd.