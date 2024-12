Vanmiddag maakt AVROTROS de nieuwe songfestivalinzending bekend

Omroep AVROTROS maakt donderdag om 16.00 uur bekend welke artiest Nederland in 2025 vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. De bekendmaking gebeurt via sociale media, aldus de omroep.

Het songfestival vindt in mei volgend jaar plaats in de Zwitserse stad Basel. Dit jaar won de Zwitserse artiest Nemo de internationale muziekwedstrijd in Malmö met het lied The Code. Het muziekevenement vindt plaats in de St. Jakobshalle en wordt georganiseerd door de Zwitserse omroep SRG SSR.

Het was lang onduidelijk of Nederland aan de komende editie zou meedoen. Dat kwam doordat Joost Klein, die Nederland dit jaar vertegenwoordigde, betrokken raakte bij een incident met een cameravrouw en naar aanleiding daarvan werd gediskwalificeerd. Na gesprekken met de European Broadcasting Union (EBU) liet AVROTROS eind oktober weten dat er "voldoende garanties" zijn dat er structurele veranderingen worden doorgevoerd bij het muziekfestival en dat Nederland dus meedoet aan de komende editie.